Вице-президент США призвал страны НАТО больше тратить на оборону

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Каждое государство Североатлантического блока должно неукоснительно выполнять план по наращиванию оборонных расходов. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Многие из наших союзников должны прикладывать [еще] большие усилия", - сказал Пенс. "Мы ожидаем, что каждый член НАТО разработает план по достижению доли в 2% [от ВВП]", - сказал он. По его словам, 20%-ную долю от этой суммы нужно будет напрямую "направлять на закупки".

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они якобы недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же, хоть и увеличивает оборонный бюджет, к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%.

Причин на то сразу несколько. Во-первых, ВВП ФРГ больше, чем у многих стран альянса, и растет этот показатель существенными темпами. Еще предыдущий глава МИД Германии Зигмар Габриэль со скепсисом предлагал задуматься о том, что будет, если Берлин привяжется к обозначенной доли 2% и в соответствии с этим будет наращивать оборонные мощности.

Во-вторых, о чем регулярно говорит канцлер Ангела Меркель, ФРГ выделяет миллионы на гуманитарную и экономическую помощь нестабильным странам, что частично замещает необходимость инвестировать в армию и способствует безопасности НАТО. В очередной раз она напомнила об этом, выступая в Мюнхене перед Пенсом.