США за €3,6 млн обустроили военные объекты на крупнейшем полигоне Литвы

ВИЛЬНЮС, 16 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Объекты военной инфраструктуры, обустроенные на средства США за €3,6 млн на крупнейшем полигоне литовской армии у города Пабраде неподалеку от границы с Белоруссией, переданы Литве. Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.

"Полигон в Пабраде является стратегически важным объектом. Завершенные работы позволят повысить потенциал военной инфраструктуры Литвы и послужат задачам обеспечения готовности подразделений литовской армии, проведения совместных с союзниками по НАТО учений и тренировок", - отметил замминистра обороны Гедримас Еглинскас.

На средства правительства США, отпущенные в рамках программы Европейской инициативы сдерживания (European Deterrence Initiative), на полигоне оборудованы шесть объектов - тактические позиции для гусеничной техники, пристрелочный пункт для таких машин и танков, авиационные тактические позиции, командный пункт стрельбища, места хранения амуниции и склад. Проект реализован в 2017-2018 годах.

Всего в рамках Европейской инициативы сдерживания в период 2016-2021 годов США для работ по модернизации литовских полигонах выделено $17 млн. Ранее на полигоне в Казлу Руде за счет финансирования США были оборудованы стрельбища для снайперов, легкого и тяжелого стрелкового оружия и для боевых машин пехоты.

Модернизация имеющихся полигонов является одной из приоритетных программ развития вооруженных сил. Как отмечают в Минобороны, численный рост армии, закупаемое новое вооружение, которого раньше не было, присутствие подразделений союзников предопределяют необходимость создания должных условий для военных тренировок.