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Пенс считает, что мир должен признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

Вице-президент США заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен покинуть свой пост

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США призывают весь мир и Евросоюз признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"... у Николаса Мадуро нет легитимной власти [в Венесуэле], он должен уйти", - утверждал Пенс. При этом вице-президент США призвал Евросоюз признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

"США стали первой страной, которая признала Гуайдо легитимным президентом: 52 государства, включая 30 наших европейских союзников последовали примеру Америки. Пора, чтобы остальной мир сделал так же, - указал Пенс. - Мы призываем Евросоюз признать Гуайдо в качестве единственного легитимного президента Венесуэлы".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПенс, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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