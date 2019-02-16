Пенс считает, что мир должен признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. США призывают весь мир и Евросоюз признать Хуана Гуайдо единственным легитимным президентом Венесуэлы. Об этом заявил в субботу вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"... у Николаса Мадуро нет легитимной власти [в Венесуэле], он должен уйти", - утверждал Пенс. При этом вице-президент США призвал Евросоюз признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

"США стали первой страной, которая признала Гуайдо легитимным президентом: 52 государства, включая 30 наших европейских союзников последовали примеру Америки. Пора, чтобы остальной мир сделал так же, - указал Пенс. - Мы призываем Евросоюз признать Гуайдо в качестве единственного легитимного президента Венесуэлы".