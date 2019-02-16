В ДНР сообщили, что автомобиль с украинскими снайперами подорвался на собственной мине

ДОНЕЦК, 16 февраля. /ТАСС/. Один военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще двое ранены в результате наезда на собственную мину, установленную ранее у линии соприкосновения с провозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"К линии соприкосновения на автомобиле была отправлена снайперская пара. При подъезде к району обороны одного из батальонов 24-й бригады вблизи Марьинки водитель наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады, о которой он, естественно, не знал. Водитель по фамилии Кондратюк погиб, оба снайпера получили тяжелые ранения, так и не приступив к выполнению задачи", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Как уточнил Безсонов, украинские силовики проводили ротацию бригад у линии соприкосновения, опасаясь "роста недовольства в рядах украинских военных и перерастания волнений в бунты", - рассказал он.