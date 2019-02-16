Премьер Грузии встретился в Мюнхене с вице-президентом США

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и вице-президент США Майкл Пенс провели в субботу краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Бахтадзе и Пенс указали на высокий уровень грузино-американских отношений и стратегического партнерства двух стран", - сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Информацию о встрече обнародовал в Twitter и сам глава грузинского кабмина: "На церемонии награждения премией за академические достижения имени Джона Маккейна, горячего сторонника Грузии, у меня была возможность встретиться с большим другом Грузии, вице-президентом США Майклом Пенсом. Отношения Грузии и США находятся на самой высокой отметке. Мы работаем по всем направлениям для углубления и усиления двусторонних отношений".

Бахтадзе возглавляет делегацию Грузии на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. В состав делегации также входят министры обороны и иностранных дел страны.