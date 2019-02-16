В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

На набережной Корсики во время следования колонны через мост на остров Сите из толпы в полицейских начали бросать петарды. После очередного особенно мощного взрыва стражи порядка сперва применили газовые баллончики. Когда толпа попыталась вновь подойти к кордону, в ход пошли газовые гранаты. Аналогичный инцидент произошел на бульваре Сен-Жермен: участники процессии вступили в конфликт с полицейскими, которые не дали им свернуть с установленного маршрута.

До последнего момента манифестация проходила относительно мирно, хотя некоторые участники бросали петарды в переулки и просто на тротуар по ходу движения. Также в руках у молодых людей в масках часто оказывались газовые шашки или файеры. Против сопровождавших их полицейских постоянно предпринимались провокации, хотя до последнего момента дело ограничивалось только выкриками и оскорбительными лозунгами. Стражи порядка лишь иногда врывались в колонну, но не чтобы задержать кого-то, а чтобы направить поток в нужное русло.

Сотни человек принимают участие в протестном марше, который стартовал с Елисейских полей и, пройдя через 7-й округ без каких-либо последствий, вернулся на правый берег Сены и продолжил движение по набережным. Участники скандируют кричалки против президента и полиции, а также несут плакаты с различными лозунгами: от призывов к референдуму народной инициативы для прямого голосования по государственным вопросам до отставки президента и привлечения к ответственности руководство МВД за использование опасных спецсредств при подавлении беспорядков. На одном из больших плакатов, развернутых участниками акции размещен призыв к "настоящим дебатам" и очередному протесту 16 марта.

Управление общественным транспортом Парижа RATP сообщило о закрытии пяти станций метро, расположенных по маршруту следования манифестантов. В частности, речь идет о станции "Миромениль" на 9-й и 13-й ветках, "Франклин Рузвельт" на 1-й, "Конкорд" на 8-й и "Ассамбле Насьональ" на 12-й ветке. Накануне протестов RATP анонсировала перебои в работе большего количества станций подземки, а также заявила, что акции "желтых жилетов" затронут 45 автобусных маршрутов.