Reuters: Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам 25 февраля перед саммитом США - КНДР

ТАСС, 16 февраля. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам 25 февраля перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, проведение которой запланировано на 27-28 февраля в Ханое. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, саммит США - КНДР будет предварять двухдневный официальный визит Ким Чен Ына во Вьетнам. Кроме переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, северокорейский руководитель, как ожидается, посетит ряд ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама. Предстоящий визит высшего руководителя КНДР во Вьетнам станет первым за последние 55 лет с того момента, как по приглашению первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина тут побывал дедушка нынешнего северокорейского лидера Ким Ир Сен.

Согласно информации Reuters, Ким Чен Ын намерен посетить производственную базу в провинции Бакнинь на севере Вьетнама, а также крупный промышленный город Хайфон, расположенный на вьетнамском побережье.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. В свою очередь вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.