В Елисейском дворце рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Макрона

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых французский лидер рассказал о приоритетах своей страны по урегулированию сирийского кризиса, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с РФ в данном вопросе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой Елисейского дворца.

"Франко-российский механизм координации по Сирии должен позволить продвигаться в этом направлении [урегулирования кризиса], вместе со всеми заинтересованными сторонами", - указали в Елисейском дворце по итогам беседы двух лидеров. По оценке Макрона, ситуация в Сирии вызывает озабоченность и несет угрозу региональной и международной безопасности.

Президент Франции обозначил приоритетные для его страны задачи в Сирии. В первую очередь, это продолжение борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в рамках международной коалиции, "а также с другими террористическими группами", за которыми решением ООН признан соответствующий статус.

Макрон подчеркнул, что Франция придает большое значение защите мирных жителей, а также обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для них. Также, по его словам, "только политическое урегулирование под эгидой ООН" позволит "добиться долговременной победы над ИГ, стабильности и возвращения беженцев на родину".

"Он [Макрон] настоял в этой связи на необходимости приложить усилия для проведения конституционной реформы и свободных, заслуживающих доверие выборов под наблюдением ООН", - сказано в заявлении.

В Елисейском дворце сообщили, что президенты обсудили также ситуацию на Украине. Никаких подробностей этого диалога не приводится.