Пенс выразил Меркель обеспокоенность из-за "Северного потока - 2"

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили газопровод "Северный поток - 2" на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает в субботу пресс-пул Белого дома, Пенс выразил обеспокоенность США в связи с его строительством.

"Они обсудили все интересующие вопросы, включая озабоченность по поводу строительства "Северного потока - 2", - говорится в сообщении. Стороны обсудили и ситуацию вокруг Ирана, отметили в пресс-пуле.

Ранее Пенс заявил в Мюнхене, что США занимают жесткую позицию по отношению к "Северному потоку - 2" и призывают Евросоюз последовать их примеру.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года.

Ранее США неоднократно критиковали проект, а посол США в ФРГ Ричард Гренелл даже письменно предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что такие действия - "недопустимое средство давления, которое не имеет ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей". По его мнению, американцы думают о поставках в Европу собственного сжиженного природного газа.