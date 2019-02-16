Президент Финляндии считает, что ЕС не хватает единства мнений и "жесткой силы"

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен научиться вырабатывать ясную общую позицию и иметь свой оборонный компонент, чтобы не терять авторитет в мире. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас есть сложности с формированием ясного европейского голоса", - указал он. "Нам в Европе раньше казалось, что мир - прекрасное место, либеральная демократия побеждает. Это была своего рода мечта, в которой жили европейцы, и она потерпела крушение", - полагает Ниинистё.

"Как нам сделать, чтобы нас услышали? Во-первых, нам нужно иметь общее мнение. И второе - мы видим, что мир все больше уважает жесткую силу, которой у Европы не хватает", - сказал финский лидер.

По его словам, ЕС необходимо иметь собственное оборонное измерение. "Мы считали, что либо НАТО об этом позаботится, либо это вообще будет не нужно. И теперь нам нужно создать такую европейскую жесткость, чтобы идти дальше", - уверен он.