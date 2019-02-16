Вучич заявил, что непризнанное Косово симулирует готовность к переговорам с Белградом

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Приштина симулирует готовность к переговорам с Белградом. На самом деле, стороны крайне далеки от компромисса, заявил в субботу журналистам президент Сербии Александар Вучич на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Белград и Приштина в сотнях тысяч миль от соглашения. Косовские албанцы симулируют некую реальность, которой не существует. При этом значительная часть международного сообщества делает вид, что не замечает этого. Кто-то не до конца искренен", - цитирует Вучича агентство "Танюг".

"Косовары приняли политическую платформу, в которой говорится, что территориальная целостность Косова не должна нарушаться и Сербия должна это признать. В конце концов Сербия должна согласиться с формированием трибунала, который будет судить сербов за преступления в Косове и Метохии", - заявил сербский лидер. Он резко раскритиковал и отверг подобные предложения.

Президент напомнил, что Сербия, несмотря на агрессивные действия косоваров, не предпринимает ответных шагов. "Единственное, что мы услышали, - это "Спасибо, сербы, что не вводите ответные меры", - поделился он впечатлениями от встреч с западными представителями.

Вучич выразил озабоченность масштабом того, как косовары лоббируют свои интересы на конференции: "У них настолько неограниченные средства для такого лоббирования, что они потеряли всякую пристойность и дипломатическую культуру, а кое-кто, например украинцы, организовывают для них рабочие обеды с влиятельными политиками".

Ранее Дональд Трамп в поздравительном письме Вучичу по случаю Дня государственности Сербии указал, что центральным элементом исторического договора между Белградом и Приштиной должно стать "взаимное признание". Президент США отметил, что такое условие решило бы вопрос вступления Сербии в ЕС и помогло бы экономике страны.

Торговые пошлины

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства. В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции заявил, что введение Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары было согласовано с США и Евросоюзом, чтобы Белград согласился на независимость края.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран ЕС.