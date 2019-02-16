{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Обновлено 

Глава МИД Австрии: новые санкции ЕС против РФ затронут конкретных лиц, а не экономику

Речь идет о, например, осложнении процедуры получения визы или отказ в ее выдаче, отметила Карин Кнайсль

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Эти меры уже были обсуждены на уровне послов ЕС, заявила в субботу министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы, - рассказала Кнайсль. - Этот вопрос [о новых санкциях] обсуждался на уровне должностных лиц [послов ЕС], и мы их поддержим".

По ее словам, Австрия занимает четкую позицию по вопросу, когда дело касается нарушения международного права. "Противоречащая международному праву аннексия Крыма - вне зависимости от исторического смысла или психологии - все же является нарушением права. Мы продолжим и далее участвовать в санкциях, принятых летом 2014 года", - сказала Кнайсль.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС сообщило, что ЕС согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Источник не сообщил имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции. Об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

Украина и западные страны использовали этот инцидент как очередной повод для обвинения России в якобы нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.

Теги
АвстрияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
Акции протеста во Франции
СМИ: автомобиль сбил несколько участников акции "желтых жилетов" в Руэне
Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия
Читать полностью