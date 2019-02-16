Глава МИД Австрии: новые санкции ЕС против РФ затронут конкретных лиц, а не экономику

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Эти меры уже были обсуждены на уровне послов ЕС, заявила в субботу министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы, - рассказала Кнайсль. - Этот вопрос [о новых санкциях] обсуждался на уровне должностных лиц [послов ЕС], и мы их поддержим".

По ее словам, Австрия занимает четкую позицию по вопросу, когда дело касается нарушения международного права. "Противоречащая международному праву аннексия Крыма - вне зависимости от исторического смысла или психологии - все же является нарушением права. Мы продолжим и далее участвовать в санкциях, принятых летом 2014 года", - сказала Кнайсль.