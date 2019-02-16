Болтон считает, что Мадуро ищет поддержки у государств, далеких от демократии

ТАСС, 16 февраля. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обратил в субботу внимание на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обращается за поддержкой к государствам, политический строй в которых якобы далек от демократического.

"Интересно наблюдать за тем, как [президент Венесуэлы Николас] Мадуро обращается к ООН, а также правительствам, печально известным нарушением прав человека, а также использованием коррупционных методов для достижения своей выгоды. - написал он на своей странице в Twitter. - Последний раз, когда я проверял [ситуацию], КНДР не была "пристанищем" демократии, как и Китай, Куба, Иран, Россия и Сирия".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.