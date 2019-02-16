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Акции протеста во Франции

СМИ: автомобиль сбил несколько участников акции "желтых жилетов" в Руэне

Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали на манифестации движения "желтых жилетов" в городе Руэн на севере Франции в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает в субботу телеканал Эль-се-и.

По разным данным, трем или четырем демонстрантам потребовалась помощь врачей.

Водитель скрылся с места происшествия, опасаясь, что толпа совершит над ним самосуд. Позже он в сопровождении сына явился в комиссариат. Полиции предстоит выяснить, был ли наезд совершен умышленно.

По информации телеканала, мужчина нажал на газ после того, как в его машину попало несколько камней, брошенных неизвестными. Сообщается, что несколько человек забрались на ее капот. Также, по одной из версий, в салоне автомобиля был маленький ребенок.

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