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Акции протеста во Франции

"Желтые жилеты" на севере Франции разгромили офис депутата правящей партии

По данным France Bleu, погромщики также побили окна в редакции газеты и сожгли спортивный автомобиль

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Офис депутата правящей во Франции партии "Республика на марше" Дамьена Пишеро был разгромлен участниками демонстраций движения "желтых жилетов" в городе Ле Ман. Об этом сообщает в субботу радио France Bleu.

Отмечается, что около 20 погромщиков, затерявшихся в рядах манифестации под лозунгом "Мирные 24 часа Ле-Мана", в течение дня нанесли ущерб зданию комиссариата, а также суда, окна которого разбили камнями. По данным радиостанции, погромщики также побили окна в редакции газеты "Уэст франс" и сожгли спортивный автомобиль Mazda MX-5, припаркованный на улице. В этом городе на улицы вышло лишь около 200 человек.

Офис Пишеро, оказавшийся на пути процессии, подвергся практически полному уничтожению, поскольку погромщики, разбив окна, проникли внутрь и сломали практически всю мебель в помещении. Местная партийная ячейка уже выступила с осуждением данного акта в Twitter.

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