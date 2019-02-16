Меркель провела встречу с Иванкой Трамп на полях Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с дочерью президента США Иванкой Трамп.

"Было радостно снова встретиться с канцлером Меркель", - написала Иванка Трамп в Twitter, опубликовав фото со встречи.

"Во время нашего разговора я многому у нее научилась и радуюсь нашему сотрудничеству. Спасибо", - отметила она. Дочь президента США назвала канцлера "фантастической защитницей" прав женщин в области профессионального образования и экономике.

Иванка вместе со своим супругом Джаредом Кушнером прибыла в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.