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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Меркель провела встречу с Иванкой Трамп на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Дочь президента США назвала канцлера ФРГ "фантастической защитницей" прав женщин

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с дочерью президента США Иванкой Трамп.

"Было радостно снова встретиться с канцлером Меркель", - написала Иванка Трамп в Twitter, опубликовав фото со встречи.

"Во время нашего разговора я многому у нее научилась и радуюсь нашему сотрудничеству. Спасибо", - отметила она. Дочь президента США назвала канцлера "фантастической защитницей" прав женщин в области профессионального образования и экономике.

Иванка вместе со своим супругом Джаредом Кушнером прибыла в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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