Гуайдо заявил, что волонтеры встретят гуманитарную помощь Венесуэле и доставят ее в страну

КАРАКАС, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что бригады волонтеров встретят направленную в Венесуэлу гуманитарную помощь 23 февраля и доставят ее на территорию страны. Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в Каракасе.

"Мы организуемся в бригады благодаря сотрудничеству с профсоюзом работников транспорта. Они сказали нам: "Те немногие транспортные средства, которые у нас есть, мы предоставим волонтерам, чтобы они могли добраться туда, куда будет нужно", - сказал Гуайдо. По словам политика, число волонтеров, которые записались для участия в доставке и распределении помощи, достигло уже 600 тыс. человек.

Гуайдо также призвал венесуэльцев вновь выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи. Кроме того, он в очередной раз обратился к военным с просьбой пропустить в страну эти грузы.

"У вас есть семь дней для того, чтобы поступить правильно. Семь дней для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена. Как ты посмотришь в лицо матери, сыну, жене, которым будет нужно лекарство от давления или просто еда? Ты будешь горд тем, что поддержал доставку помощи в Венесуэлу, или будешь стыдиться того, что поддержал узурпатора? (в узурпации власти оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро - прим. ТАСС)", - сказал лидер венесуэльской оппозиции, обращаясь к военным.

Ранее Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.