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Акции протеста во Франции

СМИ: полиция задержала 26 человек на протестах "желтых жилетов" в Париже

По всей стране на улицы вышли 41,5 тыс. манифестантов

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала 26 участников манифестаций движения "желтых жилетов" в Париже в субботу. Об этом сообщает телеканал BFM.

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Ранее сообщалось о 23 задержанных.

В течение дня протестующие несколько раз вступали в столкновения с полицией и жандармами, одна из наиболее крупных стычек произошла на площади перед Дворцом инвалидов в 7 округе. После того, как полиция применила слезоточивый газ, толпа разбилась на несколько групп и перебралась на другой берег Сены.

Сейчас "желтые жилеты" пытаются прорваться на Елисейские поля по нескольким прилегающим улицам, однако полиция регулярно пресекает это. Тем не менее, на торговом проспекте вместе с туристами можно было заметить отдельных людей в желтых жилетах.

Согласно последним данным, в Париже на улицы вышли около 5 тыс. человек, в то время, как по всей стране набралось 41,5 тыс. манифестантов. В прошлую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 51,4 тыс. манифестантов.

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