СМИ: французский Генштаб накажет полковника за публичную критику действий коалиции в Сирии

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Полковник французской армии Франсуа-Режи Легрие, жестко раскритиковавший действия международной коалиции в Сирии, может быть подвергнут наказанию за соответствующие публичные высказывания. Об этом сообщает в воскресном номере газета Le Monde.

По словам Легрие, операция по освобождению города Хаджин на сирийско-иракской границе (сентябрь 2018 - январь 2019 годов) "продвигалась слишком медленно, с непомерными затратами и многочисленными разрушениями", однако вписывалась в американский подход "без усложнений". Полковник добавил, что это вылилось в уничтожение больниц, дорог, мостов, мечетей и жилых домов. "Мы продемонстрировали местным жителям отвратительный образ того, как выглядит освобождение по западному образцу, оставляя за собой "семена" будущего возрождения нового противника", - писал он в статье для февральского журнала "Ревю дефанс насьональ", которую цитирует газета.

Он также заявил о "потере свободы действий и управления стратегическим темпом" коалиции из-за сотрудничества с "Силами демократической Сирии" (СДС). Отказ задействовать объединенные наземные силы западной коалиции привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, утверждал Легрие.

"Оказавшись зажатой между решением [президента США] Дональда Трампа об уходе с северо-востока Сирии и доброй волей СДС, она [коалиция] не придумала ничего лучше, кроме как усилить бомбардировки, чтобы закончить как можно скорее", - рассказал он. По словам полковника, после "освобождения" Хаджин превратился "в поле руин".

Легрие отметил, что перед лицом неизбежного поражения боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) просто ушли в безопасные зоны. "Битва не сводится к уничтожению целей", - подчеркнул полковник. Он добавил, что одного лишь технического превосходства западных сил недостаточно для того, чтобы одержать победу, по его словам, требуется также "реалистичная политика и адекватная стратегия".

Военачальник на протяжении полугода сотрудничал с коалицией во время операций против ИГ и, в частности, командовал специальным батальоном Task Force Wagram. При помощи зенитных орудий Caesar они обстреливали ключевые позиции ИГ в Ираке и Сирии. После того, как материал начал расходиться в сети, главный редактор издания удалил его с сайта, а самого полковника должны были вызвать в Генштаб Вооруженных сил Франции 15 февраля и объявить о наказании, сообщает Le Monde.