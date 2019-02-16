Глава МИД Армении заявил, что не планировал встречу в Мюнхене с коллегой из Азербайджана

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров не планировали провести отдельную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности для продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в субботу в ходе брифинга сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении.

"Мы не планировали отдельную встречу [с Мамедъяровым]. Мы можем встретится в коридоре, у нас нет такой проблемы с министром Мамедъяровым встретится и поздороваться. Мы не запланировали отдельную встречу, однако это не значит, что у нас нет, о чем поговорить. Работа продолжается", - заявил руководитель МИД Армении.

15 февраля в Мюнхене началась конференция по безопасности, в работе которой со стороны Армении участвует Мнацаканян и президент Армен Саркисян.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.