В Софии неонацисты провели факельное шествие

СОФИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Неонацисты в 16 раз провели в субботу в столице Болгарии традиционное факельное шествие "Луков марш", названный в честь крайне правого националиста 30-40-х годов прошлого столетия, сторонника альянса Болгарии с Третьим рейхом генерала Христо Лукова (1887-1943).

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несмотря на формальный запрет на проведение шествия со стороны городской администрации, мэр города Йорданка Фандыкова разрешила лишь возложить цветы к памятной доске. Таким образом акция с участием нескольких сотен человек, в том числе радикалов из других стран, состоялась. Усиленные наряды полиции и жандармерии сопровождали участников по всему маршруту движения колонны от Национального дворца культуры, до дома, где жил генерал.

Марш прошел без происшествий, во главе колонны ее участники несли портрет генерала Лукова, убитого в 1943 году партизанами-антифашистами и венки, которые возложили к дому, где он жил, а также флаги и плакаты с радикальной символикой.

Днем в Софии прошло протестное шествие под лозунгом "Без нацистов на улицах". Его участники подчеркивали, что "Луков марш" превратился в шествие неонацистской идеологии. Власти его клеймят, но проведению практически не мешают", - отмечали участники акции, члены антифашистского союза.