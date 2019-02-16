Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге в Белграде

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном шествии в Белграде. Активисты пришли на шествие с плакатами: "Наступило волчье время", "Верните пенсии", "Хватит врать!", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстрация стартовала на площадке у философского факультета Белградского университета. Здесь оппозиционное движение "Союз за Сербию" предложило протестующим подписать "Соглашение с народом" - оппозиционную программу политических действий. Один экземпляр собравшиеся бросали в урну, второй оставляли себе.

Затем колонна протестующих двинулась по улицам города, перекрывая автомобильное движение. Полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход манифестантам.

Колонна двинулась по улице Теразие мимо отеля "Москва", остановилась у президентского дворца, где манифестанты криками и свистом выразили свое недовольство политикой президента Сербии Александара Вучича. Завершилась демонстрация у здания Народной Скупщины (парламента) Сербии.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.

Политическая программа

"Соглашение с народом" - программный документ сербской оппозиции, состоящий из семи пунктов. Во-первых, оппозиция намерена "совместно бороться за свободу СМИ и свободные выборы", во-вторых, бойкотировать возможные парламентские выборы до тех пор, "пока не будут выполнены условия, а избирательный процесс не будет свободным и честным". Третьим пунктом значится "борьба с насилием и любым экстремизмом, связанным с режимом", а также "демократизация Сербии". Четвертый пункт предписывает "пересмотреть все акты, принятые до сих пор, и которые сегодняшний недемократический режим примет в будущем, если они угрожают государственным, национальным и экономическим интересам".

Пятым пунктом оппозиция провозглашает отказ от участия в работе парламентов и советов всех уровней - от Народной Скупщины (парламента) до локальных советов. После выполнения условий для проведения честных выборов оппозиция обязуется создать единый избирательный список (пункт 6), а после предполагаемой победы на таких выборах "создать правительство экспертов во главе с беспартийным премьером" (пункт 7). В документе указывается, что такое правительство просуществует ровно год, и в нем не будет ни одного из лидеров нынешней оппозиции.

За год "правительство экспертов" должно провести страну к "возвращению демократических начал и верховенству права", выполнив программу из 12 пунктов, среди которых значатся "люстрация", "изменение выборного законодательства", "введение поста спецпрокурора по коррупции" и т. д.

Документ подписали 16 лидеров политических движений, в том числе экс-президент Борис Тадич, экс-мэр Белграда Драган Джилас, экс-глава МИД Сербии Вук Еремич, лидер движения "Врата" Бошко Обрадович и другие.

Возможная причастность посольства США

Ранее сербский портал "Говори, Сербия" обвинил посольство Соединенных Штатов в том, что оно стоит за антиправительственными протестами. В качестве доказательств портал опубликовал эксклюзивные фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипломатической миссии. На представленных фото и видео запечатлены активисты протеста Елена Анасонович, актер Сергей Трифунович, избранный недавно председателем "Движения свободных граждан", а также представитель оппозиционного движения "Не дадим (задушить) Белград" Денис Ибишбегович, который, по данным портала, также является советником посла США по связям с НПО и оппозицией.

На фото видно, что оппозиционеры сидят за столом и с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Помимо фото, портал опубликовал три видеофайла продолжительностью 1-2 минуты, на которых запечатлено, как представители оппозиции и сотрудники посольства США что-то обсуждают. При этом звук у записи отсутствует.