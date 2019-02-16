"Желтые жилеты" в 14-й раз вывели сторонников на улицы городов Франции

Сенатор от оппозиционной Социалистической партии Рашид Темаль заявил, что очередная неделя протестов свидетельствует о том, что "ответа на кризис у правительства по-прежнему нет"

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Новая волна социальных протестов движения "Желтые жилеты", прошедшая во Франции в субботу, собрала на демонстрации в главных городах страны более 40 тыс. человек. Эти данные привели в субботу вечером представители министерства внутренних дел республики, хотя собственная статистика организаторов маршей, как правило, бывает значительно выше. Согласно правительственному ведомству, из 41500 демонстрантов не менее 5 тыс. вышли на улицы в Париже. "Мобилизация "желтых жилетов" в стране снизилась, по сравнению с предыдущей субботой, когда на улицы французских городов вышли 51400 человек", - констатировала на своем сайте газета Le Monde. Задержания и аресты Первые шеренги демонстрантов в Париже в первой половине дня двинулись по Елисейским полям, чтобы перейти затем на левый берег к зданию Национального собрания (нижней палаты парламента). При том, что общее число манифестантов в стране снизилось, марш в столице собрал тем не менее больше участников, чем в предыдущую субботу. На этот раз, по данным МВД, в нем приняли участие 5 тыс. человек.

Несколько тысяч "желтых жилетов" собрались на эспланаде Инвалидов перед домом Инвалидов. Здесь состоялись первые столкновения с полицией. После этого активисты попытались пройти по мосту Александра III, но он были блокированы сотрудниками правоохранительных органов. На эспланаде было задержано 23 участника манифестации, 15 из них оставлены под стражей. Крупная демонстрация состоялась в Руане. Четверо манифестантов были сбиты машиной, водитель которой пытался объехать колонну. Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Марши в регионах Манифестация прошла также в Лионе. В Марселе 10 активистов движения начали символический марш на Париж в поддержку своего требования о проведении "референдума гражданской инициативы". До границы города их проводили 2 тыс. марсельцев. Несколько тысяч "желтых жилетов" вышли в субботу на улицы Тулузы. "Нас остановит только смерть", - было написано на одном из транспарантов, которые несли манифестанты. В Лилле демонстранты призывали к отставке президента республики Эмманюэля Макрона. В Бордо "желтые жилеты" заполнили площадь Биржи. В отличие от предыдущих суббот манифестанты избрали маршрут по обеспеченным кварталам города. Беспорядки произошли после прибытия участников акции на одну из главных площадей города. Полиция использовала против манифестантов слезоточивый газ и водометы. Призыв первой леди В субботу первая леди Франции Брижит Макрон призвала соотечественников к примирению. "Необходимы диалог, примирение, - заявила супруга главы государства журналистам во время визита в Бар-ле-Дюк, главный город департамента Мёз на северо-востоке страны. - Всем нам предстоит многое сделать и мы должны быть вместе, я в этом уверена".