Глава МИД Японии рассказал о скором визите Лаврова в Токио

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Японии и России договорились о скором визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Токио. Об этом в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил японским журналистам Таро Коно.

"Мы договорились проработать скорый визит [Сергея Лаврова] в Японию", - приводит его слова агентство Kyodo.

Коно также подчеркнул, что проблема заключения мирного договора не может быть решена в одночасье. "Это проблема, решение которой не удавалось найти более 70 лет. Но я хотел бы приложить совместные [с Россией] усилия для того, чтобы вместе достичь этой цели", - добавил глава японского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров с японским коллегой сообщил журналистам, что заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей. "Мы [с главой МИД Японии Таро Коно] договорились о дальнейшей работе. У нас есть заместители, которые по поручению президента РФ и премьер-министра Японии занимаются этой работой между встречами глав МИД, - отметил он - Заместители проведут такой контакт в ближайшие недели, затем по итогам мы определимся с новой встречей министров уже на японской территории".

"Параллельно развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, очередной его раунд состоится 2 апреля", - добавил Лавров.

Ранее японские СМИ сообщали, что визит главы МИД РФ в Японию может состояться в марте-апреле 2019 года, однако, официально японское внешнеполитическое ведомство эту информацию не подтверждало.