Три самолета США с гуманитарной помощью для Венесуэлы прибыли в Колумбию

КАРАКАС, 17 февраля. /ТАСС/. Как минимум три самолета из США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута, где расположен один из центров распределения соответствующих грузов. Об этом в субботу в Twitter сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Наша борьба продолжает приносить плоды. Три самолета из США прибыли сегодня в Кукуту с гуманитарной помощью для более чем 25 тыc. венесуэльцев. Мы высоко ценим эту поддержку", - написал политик. Гуайдо также призвал венесуэльцев вновь выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи.

Ранее Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.