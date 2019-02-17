В армии ОАЭ назвали российские БМП-3 самой надежной бронетехникой вооруженных сил страны

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Боевые машины пехоты БМП-3 являются самыми надежными образцами бронетанковой техники, состоящей на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом корруеспонденту ТАСС в ходе 14-й международной военно-технической выставки IDEX-2019 сообщил высокопоставленный представитель сухопутных войск (СВ) ОАЭ.

"Эксплуатация боевых машин БМП-3 показала, что они отличаются высоким уровнем надежности и боевой эффективности. В частности, машина обладает наименьшим коэффициентом аварийности (соотношение количества поломок боевой машины на 100 км марша - прим. ТАСС) - 0,23, в то время как у танка Leclerc (основной боевой танк СВ ОАЭ - прим. ТАСС) он составляет не менее 3,5. Таким образом, БМП-3 является самой надежной машиной в рядах СВ ОАЭ, Leclerc занимает по данному показателю второе место. Российская боевая машина также отличается эффективным комбинированным вооружением, хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях", - подчеркнул источник.

Как сообщил ТАСС представитель эмиратской компании EDIC (Emirates Defense Industries Company), занимающейся ремонтом техники вооруженных сил ОАЭ, российская БМП-3 отличается высоким модернизационным потенциалом. "БМП-3 - это платформа с открытой архитектурой, которая легко поддается модернизации. EDIC оснащает ее решетчатым бронированием и другими подсистемами, в том числе, электронными. БМП-3 также обладает очень высоким уровнем ремонтопригодности", - отметил представитель EDIC.

Вооруженные силы ОАЭ располагают порядка 1 тыс. боевых машин БМП-3.