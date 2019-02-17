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Кризис в Сирии

Трамп призвал Европу предать суду более 800 взятых в плен в Сирии боевиков ИГ

В противном случае они будут отпущены, предупредил президент США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ТАСС, 17 февраля. Президент США Дональд Трамп обратился в субботу с призывом к европейским государствам забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией.

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"Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ИГ, которые были захвачены нами в Сирии, и предать их суду", - написал он в своем Twitter и добавил, что "[провозглашенный террористами] халифат готов пасть".

Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены. "Альтернатива этому является нежелательной, так как нам придется отпустить их. США не хотят наблюдать за тем, как эти боевики ИГ проникают в Европу, куда, как ожидается, они направятся", - отметил Трамп.

"Мы делаем так много и тратим так много. Настало время, чтобы активизировались другие и сделали работу, на которую они способны. Мы выводим [войска] после 100%-ной победы над халифатом", - заявил хозяин Белого дома.

Теги
СШАСирияГерманияВеликобританияФранцияКризис в СирииТрамп, Дональд
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