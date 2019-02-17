Спецкомиссия ООН заявила, что КНДР продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу, в частности, собирать и тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене. Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которой в воскресенье опубликовало японское агентство Kyodo .

В докладе специальной комиссии подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Отмечается, что все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".

Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене. Ожидается, что официально доклад будет опубликован в марте.