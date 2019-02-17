Новый корабль ВМС США Tulsa официально ввели в эксплуатацию

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новый американский боевой корабль прибрежной зоны Tulsa официально введен в эксплуатацию. Посвященная этому церемония состоялась в субботу в Сан-Франциско (штат Калифорния), ее транслировали в Twitter ВМС США.

Корабль был назван в честь города Талса в штате Оклахома. В связи с этим мероприятие посетил сенатор-республиканец от этого штата Джеймс Лэнкфорд, а также экс-мэр города Кэти Тейлор.

Строительство Tulsa по заказу Пентагона было завершено американским отделением австралийской компании Austal в штате Алабама в 2017 году. Он стал пятнадцатым по счету таким кораблем прибрежной зоны, поступившим в ВМС США, а также восьмым кораблем класса Independence.

Tulsa имеет водоизмещение около 3,2 тыс. т и предназначен для действий на прибрежном мелководье. Максимальная скорость корабля достигает 74 км/ч, численность экипажа - до 70 человек.

Корабль прибрежной зоны данного типа имеют модульную конструкцию и предназначен для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования. Корпус Tulsa был спроектирован таким образом, чтобы снизить его радиолокационную заметность.

Программа строительства кораблей данного типа подвергалась острой критике в Конгрессе США. Сенатор-республиканец Джон Маккейн (1936 - 2018) называл ее наглядным примером бесполезного расходования средств, в то время как в Пентагоне подчеркивали важность создания таких кораблей для проведения военно-морских операций.