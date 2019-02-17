Швеция отзывает посла из Гватемалы

СТОКГОЛЬМ, 17 февраля. /ТАСС/. МИД Швеции отзывает посла королевства в Гватемале для консультаций. О этом сообщается в воскресенье в пресс-релизе ведомства.

"Посол Швеции в Гватемале Андерс Компасс вызван домой для консультаций. Причиной решения является политическая ситуация в стране и состояние наших двусторонних отношений с Гватемалой. Решение следует рассматривать как обозначение позиции в отношении Гватемалы", - отмечает министр иностранных дел Маргот Валльстрём в сообщении.

Правительство Гватемалы обратилось в мае прошлого года к властям Швеции и Венесуэлы с требованием отозвать своих послов в этой стране, обвинив дипломатов во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Каждому из послов были представлены конкретные разъяснения причин, на основании которых принято решение затребовать, чтобы дипломаты покинули страну "в возможно кратчайшие сроки", сообщила гватемальский министр иностранных дел Сандра Ховель. Внешнеполитическое ведомство при этом уточнило, что персонами нон грата дипломатов оно не объявляет

Ховель подробно не рассказала о причинах решения гватемальских властей, которое, по ее словам, рассматривалось в течение длительного времени. При этом глава МИД подчеркнула, что шведский дипломат в одном из публичных выступлений назвал "коррумпированным все общество" Гватемалы, однако сам посол Швеции не раз уверял, что не выступал с таким высказыванием.

Сандра Ховель заверила, что решение властей не скажется на двусторонних отношениях с Венесуэлой и Швецией.