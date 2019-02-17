Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Путиным усиление координации по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 21 февраля усиление координации между военными двух стран по Сирии.

"В четверг я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Мы продолжим обсуждение усиления механизма координации во избежание столкновений между военными Израиля и России", - цитирует в воскресенье высказывания Нетаньяху на еженедельном заседании израильского кабинета его пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус сообщила корреспонденту ТАСС, что Нетаньяху планирует встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля. Это будет первый визит израильского премьера в РФ после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что его сбила ракета сирийской зенитной системы С-200, когда та вела огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с самолетом Ил-20, сбитым у берегов Сирии 17 сентября.