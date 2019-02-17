Экс-начальник британского генштаба поддержал призыв Трампа забрать плененных боевиков ИГ

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Генерал Ричард Даннат, экс-начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании, поддержал призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы забрать из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Свою позицию в отношении дальнейших действий официального Лондона по отношению к плененным поданным Соединенного Королевства бывший командующий сухопутными силами страны изложил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

"Мы несем за них ответственность, и нам нужно забрать их обратно", - подчеркнул Даннат. По его словам, подход властей к этой проблеме должен быть "справедливым, но твердым", то есть возвращение пленных в Великобританию должно осуществляться в соответствии с надлежащей правовой процедурой и предусматривать в том числе лишение свободы при наличии необходимых для этого оснований. "То, как мы к ним отнесемся, может оказаться важным с точки зрения того, как другие станут оценивать наше общество", - подчеркнул генерал.

В субботу Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.