СМИ: в Париже начался марш "желтых жилетов" от Елисейских полей к Марсову полю

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников движения "желтых жилетов", собравшихся в воскресенье утром на Елисейских полях, начали согласованный марш от Триумфальной арки. Об этом сообщил телеканал BFM .

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Свое шествие "желтые жилеты" посвятили трехмесячной годовщине с начала протестов во Франции. Согласно утвержденному префектурой маршруту, манифестанты пройдут по авеню Монтень, бульвару Тур-Мобур, улице Гренель, бульвару Инвалидов. Заключительной точкой манифестантов станет Марсово поле, где они планируют устроить митинг.

Участники манифестации несут плакаты с требованиями к властям "остановить полицейский произвол", "снизить налоги" и "повысить социальные выплаты". Многие в руках держат французские флаги. Сопровождают колонну отряды полиции, которые следят за тем, чтобы манифестация проходила по согласованному маршруту.

Акция протеста проходит в спокойной обстановке, никаких инцидентов на данный момент не зафиксировано.

Еще одним местом сбора "желтых жилетов" станет площадь Республики. Здесь манифестанты ожидаются с 14:00 по парижскому времени (16:00 мск). Примерно в это же время манифестация запланирована на эспланаде в 11 округе французской столицы.

В субботу во Франции прошла новая волна социальных протестов "желтых жилетов". Согласно данным МВД, она собрала на улицах французских городов более 40 тыс. человек, из которых 5 тыс. человек вышли на демонстрации в Париже.