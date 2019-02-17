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СМИ: Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию после неформальной просьбы Вашингтона

По информации газеты The Asahi, она была озвучена японской стороне после саммита США - КНДР в Сингапуре

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР после соответствующей неформальной просьбы со стороны Вашингтона. Об этом в воскресенье сообщила японская газета The Asahi.

По данным источника издания в правительстве Японии, соответствующая просьба была в неформальном виде озвучена японской стороне Вашингтоном после исторического саммита между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который состоялся в июне прошлого года в Сингапуре.

О том, что премьер-министр Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР в пятницу объявил сам американский президент, выступая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Теги
ЯпонияСШАКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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