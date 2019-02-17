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Канцлер Австрии перед визитом в США напомнил о хороших контактах с Россией

При этом в качестве главной миссии своей поездки за океан Себастьян Курц назвал недопущение торговой войны с Вашингтоном

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Австрия традиционно поддерживает хорошие связи с Россией, а США за последние годы уделяли Вене меньше внимания. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Presse am Sonntag, которое было опубликовано в воскресенье.

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"Австрия, как маленькая, но сильная экспортная страна, заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком. С Россией у нас традиционно хорошие контакты. США в последнее время уделяли, скорее, меньше внимания Австрии, но сейчас являются нашим вторым по важности экономическим партнером после Германии", - рассказал Курц.

По словам канцлера, Вена и Вашингтон по многим внешнеполитическим вопросам придерживаются разных взглядов. "Так, Австрия, в отличие от США, поддерживает ядерное соглашение с Ираном, даже несмотря на то, что нам не очень нравится ракетная программа и агрессивная региональная политика иранцев, - отметил Курц. - Но я положительно оцениваю старания Трампа для мирного урегулирования на Корейском полуострове или его четкую позицию по отношению к Израилю".

Австрийский канцлер также отметил, что главная миссия его визита в США заключается в том, чтобы не допустить торговой войны с США. "Торговая война с США может поставить под угрозу тысячи рабочих мест в Австрии. Главная миссия поездки в Вашингтон состоит в том, чтобы развить экономический обмен с США и внести вклад в предотвращение торговой войны", - подчеркнул Курц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отправляется во вторник с официальным визитом в США, где 20 февраля проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Курц и Трамп обсудят двусторонние отношения, изучат новые возможности для трансатлантического сотрудничества и рассмотрят проблемы энергетической безопасности.

Теги
АвстрияСШАИранГерманияРоссияИзраильТрамп, ДональдКурц, Себастьян
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