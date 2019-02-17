Болгарские социалисты отказались работать в парламенте страны

СОФИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Национальный совет оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) принял в воскресенье решение отказаться от работы в Народном собрании (парламенте) страны до решения проблем с законом о выборах. Как сообщает пресс-центр БСП, заседание партийного пленума прошло в трехчасовых дебатах, в итоге предложение лидера партии Корнелии Ниновой отказаться от работы в парламенте было поддержано большинством голосов.

"Народное собрание решением правящего большинства приняло изменения в закон о выборах, которые нарушают законность, свободный выбор болгарских граждан и гарантии честных выборов. Традицией стала порочная практика корректировать закон в интересах правящей партии за считанные месяцы до выборов. Национальный совет БСП и Парламентская группа "БСП за Болгарию" решительно отвергают эти решения и призывают народных представителей от левых партий покинуть Народное собрание", - говорится в принятом заявлении.

Подчеркивается, что в основе отказа от работы в парламенте лежит желание сохранить в стране парламентаризм.

БСП категорично настаивает на отказе от принятых изменений в закон о выборах и требует проведения новых выборов в Центральную избирательную комиссию, официальные полномочия которой заканчиваются в ближайшие несколько недель.

Только при выполнении этих условий депутаты БСП готовы вернуться в Народное собрание и продолжить свою законодательную деятельность.

Поправки к закону о выборах и реакция на него

Ранее негативную оценку поправкам в закон о выборах дал и президент Болгарии Румен Радев, который предположил, что правящее большинство (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" - ГЕРБ) не скрывает намерений добиться технической победы путем изменения закона о выборах.

Главу государства, а теперь и БСП не устраивает отказ выполнить требования закона и избрать новый состав Центральной избирательной комиссии, отказ от сверки списков избирателей, запрет дистанционного голосования, невозможность выбора предпочтительного кандидата, введение механизма принятия решений в [избирательных] комиссиях обыкновенным большинством голосов и другие поправки.

В 2019 году в Болгарии в мае пройдут выборы депутатов Европарламента, а осенью - выборы в местные органы власти. Основными соперниками на выборах будут правящая партия ГЕРБ и Болгарская социалистическая партия, разница между которыми, на основании разнообразных социологических исследований, лежит в пределах статистической погрешности - 1-2% голосов избирателей. В Народном собрании действующего созыва у ГЕРБ 95 мест, у БСП - 80.