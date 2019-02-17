В ДНР сообщили, что украинские силовики из минометов обстреляли окраину Донецка

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в воскресенье открыли огонь по району "Вольво-центра" на северо-западной окраине Донецка, выпустив за час более 20 мин и снарядов. Об этом сообщили в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В период с 15:30 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по направлению от населенного пункта Пески к Донецку ("Вольво-центр")", - приводит Донецкое агентство новостей слова представителя СЦКК.

По его данным, в указанном направлении силовики выпустили десять мин калибра 120 мм, два снаряда калибра 125 мм и 12 мин калибра 82 мм. Использовался также станковой противотанковый гранатомет (СПГ). Под огонь также попали село Спартак к Северу от Донецка и поселок шахты "Трудовская", обстрел которого осуществлялся из боевой машины пехоты.

Ранее в СЦКК сообщили об утреннем обстреле силовиками двух сел на юге ДНР из 120 мм минометов.

29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.