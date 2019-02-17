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Акции протеста во Франции

Во Франции завели 140 дел о возможном применении полицией силы против "желтых жилетов"

При этом государственный секретарь при министерстве внутренних дел страны Лоран Нуньес отметил, что полиция действует "профессионально и пропорционально"

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральная инспекция Национальной полиции Франции (IGPN) расследует 140 дел, связанных с возможным применением чрезмерной силы со стороны полиции в отношении "желтых жилетов" в ходе манифестаций. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала BFM государственный секретарь при министерстве внутренних дел Лоран Нуньес.

"140 расследований ведутся по подозрению в насилии со стороны полиции, - сказал Нуньес. - При этом каждый раз, когда говорят о насилии со стороны жандармов, мы видим, что действия сотрудников правоохранительных органов оказываются соразмерны чрезвычайно агрессивным нападкам со стороны хулиганов". "Полиция действует профессионально и пропорционально", - заявил он.

В конце января Французская лига прав человека сообщила, что с начала акций "желтых жилетов" получила около 90 жалоб от манифестантов, в которых говорилось о чрезмерном насилии в отношении протестующих. В большинстве случаев речь шла о получении "желтыми жилетами" серьезных травм, таких как травмы головы, ног, перелом челюсти. В прошлую субботу тяжелое ранение получил один из участников манифестации в Париже. Взрывом гранаты со слезоточивым газом ему оторвало кисть руки.

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