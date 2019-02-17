ОАЭ закупили вооружений на сумму свыше $1,3 млрд в первый день IDEX 2019

АБУ-ДАБИ, 17 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили контрактов на закупку вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму около 5 млрд дирхам ($1,362 млрд) в первый день 14-й международной выставки ВиВТ IDEX 2019 в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете выставки.

"Общая сумма подписанных в первый день выставки контрактов составляет 4,971 млрд дирхам ($1,353 млрд). С иностранными компаниями было подписано соглашений на сумму 3,866 млрд дирхам ($1,053 млрд), а с эмиратскими производителями оборонной продукции - на сумму 1,104 млрд дирхам ($300,8 млн)", - сообщили представители оргкомитета.

Крупнейшим контрактом, подписанным в первый день IDEX 2019, стало соглашение на закупку у американской компании Raytheon зенитных управляемых ракет (ЗУР) для системы Patriot общей стоимостью 1,307 млрд дирхам ($356,1 млн). Получателем ЗУР выступят Военно-воздушные силы и Силы противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил ОАЭ.

С Россией было заключено два контракта, в частности, на ремонт зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь- С1" Cил ПВО и поставку запасных частей к ним общей стоимостью 45,9 млн дирхам ($12,5 млн) и на поставку противотанковых управляемых ракет "Корнет-Э" (обозначаются ОАЭ как EM150 - прим. ТАСС) стоимостью 146,9 млн дирхам ($40 млн) для Cухопутных войск ОАЭ.