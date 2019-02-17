Советник Трампа заявил, что президент США не позволит оппонентам отменить режим ЧП

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа примет меры, чтобы не позволить законодателям отменить введенный им режим чрезвычайного положения на южной границе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News один из ключевых советников американского лидера Стивен Миллер.

"Президент будет защищать свое решение ввести чрезвычайное положение", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп наложить вето на законопроект, призванный отменить данный шаг, Миллер повторил: "Он будет защищать решение ввести чрезвычайное положение, это гарантировано".

В пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы уже заявили, что представят законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП. Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер заявили в пятницу, что через суды будут добиваться отмены декларации.