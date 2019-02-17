Около 1,5 тыс. человек участвуют в манифестациях "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Манифестация "желтых жилетов" в Париже собрала в воскресенье около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила префектура столичной полиции.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Свое шествие "желтые жилеты" посвятили трехмесячной годовщине с начала протестов во Франции. Манифестанты прошли от площади Шарля де Голля по Елисейским полям, затем - по авеню Монтень, бульвару Тур-Мобур, улице Гренель, бульвару Инвалидов. Как отмечает Agence France-Presse, колонну сопровождали значительные силы полиции. Заключительной точкой маршрута демонстрантов стало Марсово поле.

Другая манифестация "желтых жилетов" проходит в настоящий момент на площади Республики. Никаких серьезных инцидентов в ходе протестов к настоящему моменту не зафиксировано. Демонстрация носит мирный характер.

В субботу во Франции прошла новая волна социальных протестов "желтых жилетов". Согласно данным МВД, в ней приняли участие более 40 тыс. человек по всей стране, из которых 5 тыс. человек вышли на улицы Парижа.