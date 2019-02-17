Дания отвергла призыв Трампа забрать из Сирии и судить своих подданных, вступивших в ИГ

ТАСС, 17 февраля. Дания не поддержала призыв Дональда Трампа к странам Европы забрать из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и были взяты в плен. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на Майкла Ааструпа Йенсена, официального представителя премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена.

"Речь идет о самых опасных людях в мире. Мы не должны забирать их", - сказал Йенсен. По его словам, решение Трампа о выводе войск из Сирии было преждевременным, так как ситуация в арабской республике еще не стабилизировалась.

В субботу Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, после присоединения к ИГ взятых в плен возглавляемой США международной коалицией. Трамп предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

По оценкам Полиции безопасности Дании ПЕТ, с 2012 года из Дании в Сирию и Ирак уехали и присоединились к ИГ около 150 человек.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой там находились военные США. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.