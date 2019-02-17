Андрея Бабиша переизбрали лидером сильнейшего политического движения Чехии

ПРАГА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш на проходящем в воскресенье в Праге отчетно-выборном съезде правоцентристского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) переизбран его председателем. За сохранение им этого поста голосовали 206 из 238 делегатов форума, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО.

"Андрей Бабиш получил поддержку 206 из 238 делегатов съезда и переизбран председателем АНО. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост", - отметили в пресс-службе.

Бабиш, выступая с докладом на съезде, подчеркнул решимость возглавляемого им политического субъекта обеспечить стабильный рост благосостояния граждан Чехии, которая, по его мнению, может вернуться в десятку наиболее индустриально развитых стран, какой была в период между Первой мировой войной и Второй мировой войной. АНО, которому в правительстве принадлежит 10 из 15 кресел, намерено активизировать поддержку национальной науки, спорта и социально ориентированных программ.

Члены кабмина от АНО также активизируют деятельность по поддержке национального бизнеса за рубежом. "На долю государств - членов Евросоюза приходится 85% нашего экспорта. Нам нужны новые рынки [сбыта за его пределами]", - сказал Бабиш, предложив обратить особое внимание на Африку.

Премьер призвал к развитию чешской атомной энергетики и строительству новых энергоблоков на республиканских АЭС "Темелин" и "Дукованы". Он отверг возможность замены АЭС на возобновляемые источники энергии по примеру Германии.

АНО принадлежит 78 из 200 депутатских кресел в нижней палате чешского парламента, в которой происходит основной законотворческий процесс. Согласно опросам населения, движение опирается на поддержку более чем 30% граждан республики.