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Дело Сергея Скрипаля

Times: здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось

Экс-полковнику ГРУ оказывают медицинскую помощь, отмечает газета
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© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего, по утверждению британской стороны, попытку отравления в марте 2018 года, ухудшилось. Об этом сообщает воскресная газета The Sunday Times.

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Ссылаясь на "хорошо информированный источник в разведке", издание написало, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи оказывают ему медицинскую помощь дома и что его состояние не критическое. Однако источник дал понять, что никто не может спрогнозировать ход изменений состояния здоровья экс-полковника ГРУ, поскольку информации о том, какими могут быть долговременные последствия отравления нервно-паралитическим веществом, очень мало.

Другой источник газеты - уже не в спецслужбах, а в полиции Лондона - напомнил, что Сергей Скрипаль, в отличие от своей дочери Юлии, находился не в лучшем возрасте и состоянии здоровья для того, чтобы переносить подобные отравления. Юлия же, по словам этого источника, находится сейчас в добром здравии.

На просьбу ТАСС прокомментировать эту публикацию и сообщить, поступала ли в столичную полицию какая-либо информация об изменениях в состоянии здоровья Сергея Скрипаля, представитель Скотленд-Ярда в воскресенье заявил: "Мы не располагаем никакой информацией на этой счет".

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ВеликобританияРоссияМэй, ТерезаДело Сергея Скрипаля
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