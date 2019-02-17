Израиль решил удержать $138 млн из средств, переводимых палестинской администрации

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-политический кабинет безопасности Израиля принял в воскресенье решение сократить переводы Палестинской национальной администрации (ПНА) на $138 млн - сумму, которую та выплатила в качестве пособий родственникам палестинских террористов в 2018 году. Текст соответствующей резолюции кабинета, в который входят ключевые министры правительства Биньямина Нетаньяху, распространила израильская правительственная пресс-служба.

"Кабинет безопасности принял решение заморозить из средств, собираемых и переводимых Государством Израиль ПНА в качестве налогов, 502,7 млн шекелей ($138 млн - прим. ТАСС) в соответствии с законом, принятым Кнессетом в июле 2018 года. По данным служб безопасности Израиля, эта сумма соответствует объему средств, переведенных ПНА в 2018 году в качестве пособий террористам, находящимся в заключении в Израиле, а также их семьям и освобожденным заключенным", - говорится в коммюнике.

Кнессет (парламент Израиля) в июле 2018 года утвердил закон об удержании из средств, переводимых ПНА, сумм, соответствующих выплатам палестинских властей родственникам палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан еврейского государства. По данным израильского минобороны, ПНА тратит более $300 млн в год на помощь семьям палестинцев, отбывающих тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян. Такие выплаты, уверены израильские власти, являются прямым стимулом к терроризму, а также препятствуют заключению мирного соглашения между сторонами. Палестинцы утверждают, что эти пособия, которые заложены в бюджет ПНА, являются помощью жертвам израильской оккупации.

Израильские власти от имени ПНА собирают налоги и пошлины и переводят эти средства палестинцам. Ежемесячные переводы составляют порядка 100 млн долларов. Эти средства являются одной из основных статей дохода бюджета Государства Палестина.