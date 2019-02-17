ВВС Канады получили первые истребители F/A-18 из Австралии

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первые два австралийских истребителя F/A-18 поступили в распоряжение ВВС Канады. Об этом в воскресенье говорится в сообщении канадского министерства национальной обороны.

"Эти самолеты точно такого же типа, как и стоящие сейчас на вооружении [ВВС Канады] CF-18, поэтому их быстро введут в состав нашего военно-воздушного флота", - отметили в ведомстве. В минобороны уточнили, что всего Австралия продаст Канаде 18 таких самолетов и запчасти к ним. Поставка последнего истребителя ожидается в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что страны окончательно завершили соответствующую сделку в ноябре 2018 года, она оценивается почти в 500 млн канадских долларов (на тот момент $373 млн). Заключение договора также потребовало согласия США, так как закупаемые самолеты были произведены в этой стране.

Покупка этих самолетов была необходима Канаде на период замены ее устаревших истребителей четвертого поколения CF-18, вместо которых в будущем будут закуплены самолеты пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin. Первоначально Оттава хотела на переходный период обновления парка своих ВВС купить истребители CF-18 Super Hornet у компании Boeing, но осенью 2017 года отказалась от контракта.

F/A-18, которые сейчас стоят на вооружении ВВС Австралии, выпускались американской компанией McDonnell Douglas и поставлялись австралийцам с 1984 по 1990 год. Канада обновила парк своих ВВС истребителями CF-18 в начале 1980-х годов.