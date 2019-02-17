В столкновениях на границе с сектором Газа ранен израильский солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 февраля. /ТАСС/. Израильский солдат получил ранения в воскресенье в ходе столкновений с палестинцами в районе разделительного забора в северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В последний час столкновения [между палестинцами и израильскими солдатами] начались в северной части сектора Газа. Десятки участников беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства в сторону забора безопасности и израильских военнослужащих. Один из солдат был ранен при срабатывании брошенного в него взрывного устройства", - говорится в коммюнике военных.

"Военнослужащий был эвакуирован в госпиталь для лечения", - добавили в армии.

Также армейская пресс-служба сообщила, что израильские танки поразили два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ранение солдата.

"Ранее сегодня израильский солдат получил ранения в результате срабатывания брошенного в него взрывного устройства. В ответ танки Армии обороны Израиля поразили два военных поста ХАМАС в северной части секторе Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

