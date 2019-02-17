СМИ: протестующие взяли под контроль улицы столицы Гаити и требуют отставки президента

ТАСС, 17 февраля. Протестующие в столице Гаити Порт-о-Пренсе требуют отставки главы государства Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал CTV.

По его данным, манифестанты взяли под контроль столичные улицы и настаивают на немедленной отставке Моиза. Они критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию.

Протесты в Гаити начались 7 февраля. По данным Agence France-Presse, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. В четверг вечером в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции.

Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков. Политик призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса. Он вступил в должность президента 7 февраля 2017 года.

Ранее канадский телеканал TVA сообщил, что оппозиционные силы Гаити призвали население продолжать акции протеста в Порт-о-Пренсе 17 и 18 февраля. В субботу протестующие в столице граждане взяли некоторую передышку. Премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан анонсировал усиленную борьбу с коррупцией и контрабандой, а также пообещал увеличить минимальную зарплату.

TVA также сообщил, что одна из групп демонстрантов в пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. При этом манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.