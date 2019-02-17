NYT: конференция в Мюнхене показала глубину раскола между США и их союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала наличие глубоких расхождений во взглядах между Вашингтоном и его союзниками по многим вопросам международной политики, на Западе опасаются, что этим могут воспользоваться Россия и Китай. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в The New York Times .

Как констатируется в публикации, "лидеры ЕС давно опасались, что заявления [президента США Дональда] Трампа и его сообщения в Twitter могут разрушить Североатлантический альянс". "Они надеялись, что, несмотря на напряжение, имеющиеся связи выдержат. "Однако, по словам дипломатов и аналитиков, в течение последних нескольких дней на престижной конференции по безопасности в Мюнхене раскол между ЕС и администрацией Трампа стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания", - отмечается в материале.

"Никто больше не верит, что Трампа волнуют точки зрения и интересы союзников", - приводит газета слова источника из числа официальных лиц ФРГ. Как говорится в статье, опрошенные журналистами дипломаты и сотрудники разведки полагают, что имеющимися расхождениями во мнениях между США и их союзниками "могут воспользоваться Россия и Китай".

Как констатируется в публикации, в ЕС, в частности, "рассержены возобновлением американских санкций" против Ирана, поскольку эти рестрикции наносят "гораздо больше вреда компаниям Евросоюза, чем американским".

Возврата не будет?

В статье отмечается, что "европейцы больше не верят, что Вашингтон изменится". В публикации говорится, что, с точки зрения официальных лиц ЕС, "Трамп воспринимает традиционных союзников как конкурентов в сфере экономики" и полагает, что роль лидера позволяет США устанавливать диктат. "Однако, все больше европейцев заявляют, что, по их мнению, отношения с США никогда не будут прежними и после администрации Трампа", - констатирует издание.

"Сейчас, спустя два года после прихода Трампа к власти, французы и немцы больше верят России и Китаю, чем США", - приводится в материале мнение аналитика Карла Кайзера, специализирующегося на отношениях Вашингтона и Берлина. "Все больше людей в ЕС высказывают опасения по поводу того, что расхождения в трансатлантических отношениях могут иметь более глубокие корни и возвращения к прежнему положению не будет", - подчеркивается в статье.

В материале приводится мнение председателя комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттгена (Христианско-демократический союз), который отметил, что источником разногласий, в действительности, является не Трамп, а глубокие изменения геополитического характера и возвращение к такой ситуации в мире, когда имеет место соперничество между великими державами. "В эпоху после Трампа нет возможности вернуться в эпоху до Трампа, - констатировал он. - Положение вещей было таким, что США выступали гарантом безопасности ЕС, больше такого не будет".