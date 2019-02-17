СМИ: в Ливии освобождены 14 похищенных рабочих из Туниса

ТАСС, 17 февраля. Похищенные на этой неделе в Ливии 14 рабочих из Туниса освобождены. Об этом сообщает в воскресенье ливийский новостной портал Afrigatenews.

Граждане соседней страны были похищены в четверг в районе города Эз-Завия на побережье Средиземного моря в 50 км от Триполи. Тунисцы были схвачены неизвестными вооруженными людьми, когда направлялись на автобусе к месту работы на расположенном в этом населенном пункте крупнейшем в Ливии нефтеперерабатывающем заводе. Сообщалось, что похитители намеревались обменять их на осужденного за наркотики в Тунисе ливийца.

По данным Afrigatenews, рабочие не пострадали. Они находятся в расположении полиции Эз-Завии.

В Ливии в настоящее время параллельно существуют два правительства: поддерживаемый международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (избранный постоянный парламент, заседающий в Тобруке). На фоне непрекращающегося хаоса в стране продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в рядах которых немало радикальных исламистов.

За минувшие годы в стране неоднократно происходили захваты заложников, в том числе иностранных граждан - сотрудников нефтяных компаний, дипломатов и христиан. Некоторых преступники отпускали за выкуп или обменивали на своих подельников, однако бывали и случаи расправ над узниками.